Niña captada en La Molina: esto es lo que dijo el sujeto que se llevó a menor de 8 años

Hace casi 24 horas, cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Molina registraban cómo un sujeto se llevaba a una niña de ocho años desde la puerta de su casa y cómo abordaban un taxi, vehículo con el que desaparecerían de la escena.

Siete horas después, la menor se reencontraba con sus familiares, luego de que su captor la dejara en el mismo lugar de donde la sacó. Si bien, parte del problema ya estaba resuelto, quedó la incógnita de saber quién fue el autor de tal hecho.

Con base en esa pregunta, agentes de la División de Secuestros de la Policía continuaron con la búsqueda de indicios que los llevarían al paradero de ese sujeto. Es así, que en medio de estas pesquisas, les llegó “una información importante” sobre él, hecho que obligó a realizar una intervención que concluyó con la captura Víctor Andrés Cano Merino (‘Triángulo’) de 42 años.

Durante esta detención, el jefe de la división policial, coronel Franco Moreno, lo interrogó sobre cómo la captó y qué hicieron durante el tiempo que la tuvo lejos de su familia.

PUEDES VER: Cayó sicario contratado para asesinar a empresario en Santa Anita

El sujeto respondió que, tal como lo detalló horas antes el chofer que les brindó el servicio de taxi, fueron al Real Plaza Puruchuco, en Ate, reciento en el que vieron juguetes y galerías durante parte de la noche.

Dijo también que compró entradas para ver la película Spider-Man: no way home, función que inició a las 9.30 p. m. y concluyó a las 11.45 p. m., por lo que, según intentó justificarse, no sabía que era buscado por la Policía.

PUEDES VER: Contradicciones en el Ministerio de Educación sobre la reforma universitaria y la Sunedu

“Como les digo, hemos entrado al cine hasta las 11.45 que ha terminado la película de Spider-Man. Solo estábamos viendo la película, señor. Sí, en esa parte creo que yo tuve responsabilidad [por llevármela]. Esta es la primera vez [que capto a menores de edad]. Qué le voy a mentir. Tengo un teléfono, los demás están malogrados. La regresé porque ya era tarde y ya me quería venir [A mi casa]”, fue lo que manifestó.

Asimismo, señaló que, tras la película, abordaron un taxi desde los exteriores de ese centro comercial con destino a la casa de la menor, donde la dejó.