Roban S/ 8.500 a dos pasajeros dentro de falso colectivo: “Nos dijeron que nos callemos; si no, nos mataban”

Alrededor de las 9.00 p. m., una mujer y un joven fueron asaltados tras subir a un falso colectivo en el paradero Villasol, en plena Panamericana Norte, en Los Olivos. La víctima contó que ella ingresó al auto y, solo minutos después, subió la otra persona que fue asaltada dentro del vehículo.

En declaraciones para América, la fémina indicó que ella es una emprendedora textil y estaba retornado a su vivienda desde Gamarra cuando decidió tomar ese colectivo para llegar más rápido. Al interior del auto ya había tres personas, incluyendo el conductor. En minutos, los falsos pasajeros amenazaron a las dos personas y les cubrieron el rostro.

Los delincuentes les dijeron que no abran los ojos porque, si no, los matarían. “Nos dicen ‘esto es un asalto’, y sacaron sus armas. Nos dijeron que nos callemos porque, si no, nos mataban”, relató. La mujer señaló que le robaron su celular y un total de 6.000 soles que llevaba dentro de su ropa.

Sin embargo, los criminales no lograron acceder a su banca móvil debido a que estaba apagado. Sin embargo, el otro pasajero no corrió tanta suerte y sufrió el asalto de su móvil.

“Le sacaron su clave, le robaron todo y su gratificación. Él estaba llorando. También le robaron sus pertenencias. El chico me dijo que tenía S/ 2.500″, mencionó. Tras ello, los hampones los abandonaron a dos cuadras de donde abordaron dicho vehículo, pero antes les echaron alcohol en gel en los ojos para dificultar la visión.

Esta no sería la primera vez que estos delincuentes cometen este tipo de atracos. La cuñada de la víctima relató que este grupo de hampones la habían asaltado en setiembre del 2021. “Había un copiloto y había un hombre detrás del conductor. Me puso el arma en la frente. Me dijeron que tenía que darles todo”, agregó.

La dos féminas coincidieron en que el falso colectivo es de color negro, lleva lunas polarizadas y dentro del auto suele haber un conductor y dos falsos pasajeros.