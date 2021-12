Guillén: Extranjeros que iban a ser expulsados a Venezuela fueron liberados

Luego de que se suspendiera la expulsión de 41 extranjeros que iban a ser repatriados a Venezuela, el ministro del Interior, Avelino Guillén, informó que los ciudadanos fueron liberados.

“El operativo no se materializó porque no obtuvimos respuesta de la Cancillería venezolana. Incluso el presidente intentó comunicarse con el presidente Maduro. (…) Tenían que ser puestos en libertad porque, para que estén privados de su libertad más de 24 horas, se requiere un mandato dictado por un juez. Eso no tenemos”, expresó durante la conferencia del Consejo de Ministros.

Guillén también manifestó que este miércoles se procedió a levantar las actas respectivas; además, los extranjeros no contaban con antecedentes o hechos delictivos en Perú. “Se procedió a dar libertad a las ciudadanos venezolanos. Ninguno de ellos estaba involucrado hechos delictivos en el Perú, pero habrían vulnerado lo normado en el Decreto Legislativo 1350. Migraciones hizo las resoluciones de expulsión”, añadió Guillén.

Cabe precisar que el Decreto Legislativo 1350 regula el ingreso y salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras, la permanencia y residencia de personas extranjeras en el país, y el procedimiento administrativo migratorio. En el caso señalado, los ciudadanos venezolanos eran indocumentados.

Asimismo, el mandatario anunció en su primer discurso como presidente que los delincuentes extranjeros tendrían 72 horas para abandonar el país; sin embargo, la medida no fue aplicada ante la ola de críticas. En Perú, la delincuencia se ha incrementado, pero la mayoría de los criminales atrapados son de nacionalidad peruana y solo un pequeño porcentaje es de otras nacionalidades.