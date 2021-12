DT Atlético Grau: “El objetivo es llegar de la mejor forma individual y colectiva al partido en Cajamarca”

Este miércoles 22 de diciembre, durante la conferencia de prensa que brindó el director técnico del Atlético Grau de Piura, Gustavo Álvarez, junto al jugador Adrián Quiroz, comentaron sobre el desarrollo de la pretemporada alba, que inició el pasado 14 de diciembre, y que se desarrolla en doble y triple turno de entrenamiento por día.

Con respecto al debut ante UTC de Cajamarca, Álvarez manifestó que será un partido complicado, pero se preparan para este día. “ El principal objetivo es llegar de la mejor forma individual y colectiva en cuanto al funcionamiento del equipo para esta primera fecha en Cajamarca”, explicó.

En cuanto a la localía, el director técnico albo se refirió al estadio de Bernal. “Debemos aprovechar la particularidad del calor de la ciudad de Bernal, el clima nos puede ser ventajoso, yo he pedido a la directiva jugar al medio día”, resaltó.

El equipo entrena en Cura Mori. Foto: Atlético Grau

Además, Álvarez señaló que tienen programados cuatro partidos amistosos que se realizarán los días 5, 8, 12 y 15 de enero, contra Alianza Atlético de Sullana y Carlos Manucci.

Con respecto al regreso de bolsa de minutos en la Liga 1, el entrenador indicó: “Es un tema que no me preocupa, pero sí me ocupa, ya que estamos trabajando en ello, preparando a nuestros menores para que estén en óptimas condiciones”

Por otro lado, el jugador albo, Adrián Quiroz, se refirió a su reciente renovación con el equipo piurano. “Es lindo estar acá, en Grau, siempre se siente el cariño y el calor de su gente, eso es una motivación para todos los jugadores”, comentó.

El dato

El equipo albo concentra en el hotel Gran Palma y realiza sus trabajos de pretemporada en el colegio San Ignacio de Loyola y en Cura Mori.