Cusco: rector de Unsaac considera que Sunedu vulnera la autonomía universitaria

El rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac), Eleazar Crucinta, cuestionó el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Para Crucinta, la Sunedu es “injerencista” y vulnera la autonomía universitaria en todos sus niveles. “Dentro de poco nos pondrán una currícula como si no fuera suficiente su injerencia en lo administrativo”, refirió.

A través de un pronunciamiento, criticó que en Sunedu no existan representantes de las casas de estudio. “La representación de las universidades debe estar conformadas por académicos de primer nivel”, dice el documento.

Crucinta aclaró que su posición contra la Sunedu no significa el respaldo a los proyectos de ley aprobados por la Comisión de Educación del Congreso que pretende dar una segunda oportunidad a las casas de estudio no licenciadas. Sin embargo, insistió en que la Sunedu debe ser reestructurada.

Por su parte, Leonela Labra, presidenta de la Federación Universitaria del Cusco (FUC), sostuvo que el pronunciamiento del rector no transmite el sentir estudiantil. La dirigente indicó que no cuestionan a Sunedu, pero sí a la ley de reforma universitaria que, según consideró, no da resultados.

Igualmente, el sindicato de profesores representado por Ruth Miranda, también dijo que no coinciden con todo el pensar del rector.