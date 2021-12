Tercera dosis ayuda a que vacunas recobren poder frente al coronavirus

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que todas las vacunas aplicadas en el país, incluida Sinopharm, protegen contra las variantes de la COVID-19, entre ellas ómicron, descartando así diversas especulaciones entorno al tema.

“Todas las vacunas que hemos aplicado en el país han jugado un rol muy importante en el control de la pandemia. Los trabajadores de salud nos hemos aplicado, todos, Sinopharm y gracias a ella ha caído sustancialmente la cantidad de casos y de fallecimientos. Así que está demostrado que Sinopharm, y las otras vacunas, han sido efectivas”, destacó.

En esa línea, expertos consultados por La República coinciden en que la protección que otorgan las vacunas contra el Covid-19 disminuye al tercer mes y somos susceptibles a infectarnos con ómicron.

Llamado. Ministro Cevallos pide a la población vacunarse. Foto: Minsa

El infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Roger Araujo, señala que según estudios internacionales hechos en laboratorio con cultivo del virus, se ha encontrado que el porcentaje de neutralización de los anticuerpos disminuye para la variante ómicron y sucede esto con todas las vacunas.

“Por ejemplo, si antes el suero (anticuerpos) después de haber recibido dos vacunas de Pfizer neutralizaba al 95% de las cepas con delta, ahora contra ómicron neutraliza entre 60 a 70%; todos observan que hay una caída en la neutralización”.

Refirió que la efectividad de las vacunas va cayendo a partir del tercer mes: de 98% de efectividad contra la infección, que se logra con las dos dosis, al tercer o cuarto mes se reduce al menos con Pfizer y Moderna, según un estudio publicado en la revista Lancet.

En ese sentido, dijo que frente a ómicron se puede usar una tercera dosis como una forma de que las vacunas recuperen su actividad contra el virus.

Por su parte, el microbiólogo Pablo Tsukayama refiere que los estudios preliminares indican que casi todas las vacunas del tipo ARN: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jhonson, Sinopharm, Sinovac, entre otras, presentan una reducción en la efectividad frente a la infección, es decir, los vacunados pueden infectarse por la variante ómicron.

Explicó que los anticuerpos que producimos con la vacuna no se “pegan” suficiente a ómicron para neutralizarlo y al no estar neutralizado la variante puede infectar a la persona y empezar a reproducirse.

“Al margen de esto se espera que la protección contra enfermedad severa y muerte se mantenga, somos más susceptibles de infectarnos, pero deberíamos mantener un alto nivel de protección contra enfermedad severa y muerte; esto se tiene que confirmar. Los vacunados, sea cual sea la vacuna, se pueden infectar con la ómicron”.

Esfuerzo debe dirigirse a los no vacunados

El virólogo Juan More apunta que es prematuro concluir algo sobre la efectividad de las vacunas frente a la variante ómicron tanto para la infección como para la enfermedad grave y muerte. “El tiempo nos va a dar esa data, hay que ver el desempeño del virus frente a las vacunas”.

Resaltó que los esfuerzos de vacunación deben dirigirse a la población no inmunizada. “Son 12 millones de no vacunados y eso me preocupa más que dar una dosis de refuerzo”.