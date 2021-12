Joven no se vacunó y terminó en UCI: “Por mi negligencia he podido perder mi vida”

Un joven postergó su vacunación contra la COVID-19 hasta que se contagió, desencadenó la enfermedad y terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras pasar ese cuadro, reconoció que debió vacunarse a tiempo.

Nick Ormeño contrajo la enfermedad y no contaba con ninguna dosis, debido a que no había acudido a vacunarse por motivos de trabajo.

Sin embargo, sus familiares, quienes sí estaban con su vacunación completa, desencadenaron una enfermedad leve, sin complicaciones, pero ese no fue el caso de Ormeño.

“En mi familia todos se han vacunado, han tenido una enfermedad leve. En cambio, yo no. No me vacuné por tiempo”, explicó a RPP Noticias.

Ormeño se encuentra internado en el hospital de Ate Vitarte y lamentó no haber acudido a tiempo por sus dos dosis; sin embargo, ahora sí se vacunará contra la COVID-19.

“Por mi negligencia he podido perder mi vida. Hasta mi propia vida. Sinceramente, doy gracias a Dios, he vuelto a vivir. Esto es una lección para que aprendas a hacer las cosas en el momento que se tienen que hacer”, añadió.

Cabe precisar que los casos de COVID-19 continúan en alza y se ha detectado 12 casos de la variante ómicron, según el Ministerio de Salud (Minsa). Entre los distritos en los que hay mayor número de infecciones están San Miguel Miraflores, Surco, San Borja y La Molina. Además, la variante ómicron la registraron en Miraflores, Surco, La Molina, San Isidro y San Anita.

Las autoridades exhortan a vacunarse y a acudir por su dosis de refuerzo, tres meses después de la aplicación de la segunda.