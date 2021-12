Callao: adolescente desaparece tras recibir oferta laboral por redes sociales

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

Una familia se encuentra desesperada. En el Callao, una adolescente de 15 años desapareció el último martes 21 de diciembre tras salir de su vivienda. Según sus allegados, un día antes, la joven, identificada como Sofía Jazmín Marroquí Dedios, había recibido una propuesta de trabajo por redes sociales.

La estudiante de tercero de secundaria abandonó su casa alrededor de las 2.00 p. m. bajó la excusa de que iba a ir al dentista con su papá y abuelo; sin embargo, este encuentro nunca se dio. Tras desconocer su paradero, sus padres pusieron la denuncia correspondiente en la comandancia policial del distrito.

“Es la primera vez que desaparece. Salió de acá y nunca llegó a la casa de su abuelo, quien le iba a llevar donde su papá. Media hora después que salió me llama su papá diciendo que no llegaba y no le contestaba el teléfono, que sonaba apagado. Le digo que llame al abuelo y dice que nunca llegó a la casa”, relató la madre a La República.

En medio de la incertidumbre, los padres de familia recordaron que la menor había recibido una propuesta de trabajo por Facebook. Ante esto, ellos decidieron hablarle al sujeto bajo el perfil falso de una adolescente.

Grande fue su sorpresa cuando descubrieron que el hombre, además del empleo, también ofrecía un departamento.

“El lunes ha sido el mensaje. Se meten por el Facebook. La contactaron. Es una persona que le ofrecía trabajo como vendedora, impulsadora, especialmente contacta a jovencitas. (Su papá) llegó a llamar, le contestó, y cuando lo ha vuelto a llamar ya no contestaba. Según nos dijo, tiene 17 años, ofrecía trabajo y departamento”, añadió la madre.

