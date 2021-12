Advierten riesgo en caso de incendio en Mercado Modelo de Lambayeque

Ante la proximidad de las fiesta de fin de año (Navidad y Año Nuevo) y con el ánimo de prevenir posibles siniestros y accidentes que lamentar, desde la comuna provincial de Lambayeque se dispuso el desarrollo de un simulacro de incendio para concientizar al público que asiste al Mercado Modelo de la ciudad .

Enmarcado en el plan Navidad Segura, la entidad, a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, consideró que el balance fue “positivo” dado que participaron las instituciones “de primera respuesta”, entre ellas, el Ejército, bomberos, Fiscalización, etc.

En contraparte, se criticó la poca participación de los comerciantes.

Otras acciones

El titular de esta área, Carlos Balarezo Mesones, señaló que en este, además, se consideran operativos y movilizaciones de sensibilización para evitar la compra de pirotécnicos y la concurrencia a lugares que incumplan la condiciones mínimas de seguridad.