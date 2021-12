Ministerio de Educación a favor de cambios en la Sunedu

En medio de la polémica sobre las iniciativas legislativas que cambian la ruta de la reforma universitaria, el Ministerio de Educación (Minedu) afirmó que la Sunedu debe “repensarse, redefinirse y mejorarse”.”Eso no es volver atrás y decir que estamos con la ANR (Asamblea Nacional de Rectores). Estamos con la vigencia de la Sunedu, pero de una mejor manera, que respete la autonomía y atienda las quejas y denuncias de universidades que nos están visitando”, dijo el titular del sector, Carlos Gallardo, quien días atrás emitió un comunicado ambiguo sobre su postura tras las arremetidas del Congreso.

Entre los cambios que plantea para el ente fiscalizador está modificar la ruta para su conformación y revisar los criterios para evaluar a las universidades.

En el primer caso, propone reformular el proceso de selección del consejo directivo de Sunedu; es decir, su órgano máximo. “El ministro designa a una comisión de tres personajes para la evaluación de ingreso al consejo directivo. ¿No es posible entregar esta selección a un organismo más amplio?”, dijo su asesor Alfredo Rodríguez, quien se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Precisamente, el dictamen aprobado por la Comisión de Educación y respaldado por la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, promueve la incorporación de representantes designados por las universidades al mencionado consejo directivo, una figura similar a la ex-ANR.

Al respecto, lo que la Ley Universitaria señala es que cinco miembros, de los cuales tres ya provienen de universidades, son seleccionados mediante concurso público. “No es cierto que el ministro, finalmente, sea el que decide. Se elige a una comisión que tiene autonomía y todo el proceso lo avala el Consejo Nacional de Educación (CNE). Poner en duda el concurso público es dudar de la labor del CNE”, afirma el exdirector de Educación Superior Universitaria del Minedu, Jorge Mori.

Agrega que la gran disputa de los rectores que están en contra de la reforma es tener a sus “representantes” en la Sunedu. “Buscan designar a dedo a quienes respondan a sus intereses”.

Otra propuesta

De otro lado, para el Minedu, el concepto de calidad que usa la Sunedu es “eurocéntrico” y se deben revisar los criterios de evaluación. “Los indicadores de calidad corresponden a otras realidades”, dijo Rodríguez.

Mori subraya que, al ser un primer peldaño, el licenciamiento evalúa condiciones mínimas de funcionamiento. “Creo que el ministro está del lado de la contrarreforma por un tema ideológico. Es lamentable. Se alinean con enemigos de la reforma, como dueños de universidades denegadas y rectores que ven en Sunedu a una ‘tecnoburocracia’ a derrotar”.

Consultado sobre el proyecto que da dos años más a universidades denegadas para licenciarse, el ministro Gallardo dijo que “hay que darle a los estudiantes las posibilidades de terminar sus carreras”.

No obstante, el sector también señaló que no está de acuerdo con el “club de rectores” (ANR), y que el Minedu no concuerda con dichos proyectos. “Vamos más allá. El problema no se puede reducir a quienes forman el consejo directivo, ni jugar metiendo contrabando con la falsa autonomía”. ❖

“Primer paso, pero insuficiente”

Para el Minedu, se debe promover un debate riguroso, académico, técnico y político para ver cómo mejorar la calidad de la educación superior. También se debe respetar la autonomía. “La Ley Universitaria, que incluyó la creación de la Sunedu, constituyó un primer paso, pero insuficiente. Debemos caminar hacia una reforma universitaria integral”.

Más de 20 rectores ya se han manifestado en contra de los dos dictámenes del Congreso.