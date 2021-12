Funcionarios de Electro Puno beneficiaron a contratista con más de S/ 1 millón

Un informe de la Contraloría reveló que funcionarios y servidores públicos de Electro Puno S.A.A. permitieron modificaciones que no correspondían al contrato del servicio de supervisión de las actividades comerciales de la empresa, lo que generó que un contratista se beneficie económicamente con S/ 1 401 732.

De acuerdo al Informe de Control Específico n.° 009-2021-2-5182-SCE, la empresa suscribió el contrato n.° 07-2017-ELPU/CG para el servicio de supervisión de las actividades comerciales por un monto de S/ 3 300 231. Las labores debían ejecutarse en un plazo de 730 días calendario, iniciando el 17 de febrero de 2017 y teniendo como fecha de culminación el 16 de febrero de 2019.

Según el Plan Anual de Contrataciones de 2018, se programó el Concurso Público n.° 011-2018 “Contratación del Servicio de Supervisión de Operaciones Comerciales para Electro Puno S.A.A.”, procedimiento de selección que daría continuidad al servicio de supervisión. No obstante, el 28 de diciembre de 2018 excluyeron el mencionado procedimiento de selección de dicho Plan Anual de Contrataciones, pese a que la culminación del servicio estaba prevista en dos meses.

Posteriormente, en el Plan Anual de Contrataciones 2019 se estableció que el procedimiento de selección que daría continuidad al servicio sería a través del concurso público previsto para el mes de febrero de 2019; sin embargo, no fue convocado sino hasta junio de 2019, permitiendo así la aprobación de dos prestaciones adicionales y el reconocimiento de deuda por servicios ejecutados sin vínculo contractual, beneficiando de esta manera al contratista con más de un millón de soles, lo que representó un 32% adicional al monto del contrato original.

El informe señala que la primera y segunda prestación adicional no correspondían, debido a que en ella no se consideró la ejecución de prestaciones nuevas o diferentes a las establecidas en las bases integradas del procedimiento de selección de la adjudicación simplificada. Además, el consorcio comercial no presentó las garantías aumentadas en forma proporcional a las prestaciones adicionales.

Como consecuencia del retraso de la convocatoria del concurso público y la falta de supervisión en los plazos de ejecución del servicio, Electro Puno reconoció una deuda a favor del contratista, por actividades realizadas sin vínculo contractual, provocando un perjuicio.

El informe de control permitió identificar presuntas responsabilidades penales y administrativas en los funcionarios y servidores públicos de Electro Puno S.A.A.

Contraloría recomendó al gerente general de Electro Puno disponer las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades, mientras que al procurador Especializado en Delitos de Corrupción le indicaron dar inicio a las acciones legales penales contra las personas involucradas en el hecho.