Tercera dosis: largas colas en centros vacunatorios de Lima desde horas de la madrugada

Tras adelantarse la tercera dosis a tres meses después de la segunda, largas colas se registraron en distintos centros vacunatorios de Lima y Callao.

La disposición del Ministerio de Salud responde a la presencia de la variante ómicron en el Perú, por lo que instaron a la ciudadanía a acudir por su dosis de refuerzo.

En el vacunacar de Magdalena, se observa un gran número de personas en autos que acudieron desde horas de la madrugada para inocularse con la tercera dosis. Algunos de ellos asistieron el último lunes, pero no pudieron recibir el fármaco por la cantidad de gente.

“Estoy acá desde temprano. Desde 5.30 a. m. Como nos indicaron que ya podíamos venir cumplido los tres meses, por eso he venido. (...) He vuelto porque ayer la cola ayer era muy larga. Nos dijeron que no había, ayer”, comentó a América Noticias.

En tanto, en San Isidro, los vacunatorios lucen con una gran cantidad de personas, entre jóvenes, adultos y ancianos.

Acuden de manera masiva a vacunatorio de San Isidro. Foto: @luisescarreola / Twitter

La situación es similar en el centro de inmunización de Playa Miller, en Jesús María. Ciudadanos compartieron por redes sociales que llevan haciendo colas por horas.

Vacunatorio de Playa Miller. Foto: @cholega/Twitter

En tanto, en Plaza Norte hay colas en los exteriores e interiores del centro vacunatorio contra la COVID-19.

Gran cantidad de personas en vacunatorio de Plaza Norte. Foto: @NoPrepara2/Twitter

Cabe precisar que los menores entre 12 y 17 años con comorbilidades ya pueden acudir por su tercera dosis contra el coronavirus. De acuerdo con el protocolo del Minsa, las personas que podrán recibir una dosis de refuerzo son los mayores de 18 años y menores entre 12 y 17 años con comorbilidades.