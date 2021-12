Cevallos: “No necesitas esperar un determinado día para ir a vacunarte”

Luego de que el Minsa adelantara a tres meses el rango de espera para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que ya no es necesario acudir al centro de vacunación en la fecha que lo indica el padrón para ser inoculado, ya que “la vacunación es abierta”.

“Lo que tiene que quedar claro es que la vacunación es abierta, no necesitas estar en ninguna lista o esperar un determinado día para ir a vacunarte, puedes ir con tu carnet o tu código que acredite que tienes las dos dosis y se te tiene que aplicar la tercera dosis”, dijo a la prensa desde el colegio Melitón Carbajal.

PUEDES VER: Minsa anuncia que tercera dosis se podrá aplicar tres meses después de la segunda

El titular del Minsa agregó que no habrá ningún problema con no respetar la fecha para acudir a la inoculación, ya que la entidad que él lidera tiene cómo certificar si le toca o no una nueva dosis a cada ciudadano.

“De lo que se trata es de llevar claramente el registro de cuántas vacunas va recibiendo y cuándo te aplicaste la tercera, por eso es que las personas tienen distintas maneras de acreditar que han recibido la primera y la segunda dosis, ya sea con el carnet de vacunación, con el QR o entrando a la pagina del Minsa, respectivamente”.

Por otro lado, también se refirió sobre los inconvenientes que surgieron durante el primer día del adelanto de la dosis de refuerzo.

“Lo que ha sucedido el día de ayer, que quiero aclararlo, es que nosotros anunciábamos que empezábamos a aplicar la tercera dosis a los tres meses, obviamente ayer ha sido un día de ajustes, por lo que ha habido percances”.

Cabe precisar que al momento del anunció, Cevallos pidió a la población un poco de “paciencia” con respecto a la respuesta en los vacunatorios.

“Estamos anunciándolo ahora, así que se está disponiendo, en la mañana, a todos los centros de vacunación para que puedan recibir a los ciudadanos. Por supuesto que les pedimos la paciencia suficiente para que todos los vacunatorios estén listos para una respuesta de una correcta aplicación de la dosis de refuerzo”, sostuvo este lunes 20.