Adulta mayor no puede recibir tercera dosis al figurar como vacunada en Ucayali

Luego de que el Minsa adelantara a tres meses el rango de espera para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, decenas de personas acudieron a recibir su dosis de refuerzo.

Ese fue el caso de María Antonieta Perea Rodríguez, una adulta mayor quiso acceder a ella, pero se llevó con la sorpresa de que en el registro del Minsa aparece que ya había sido inoculada en la región de Ucayali; sin embargo, la mujer vive en Lima y desde hace más de 6 años no viaja fuera de la capital debido a que es una paciente diabética.

“Nosotros vivimos en Lima, mi mamá no ha salido de la ciudad hace más de 6 o 7 años. El 107 solamente me ha dicho que avise al Minsa para que haga mi reclamo ahí. Pero lo toman tan a la ligera que no me da confianza que mi reclamo sea atendido”, dijo la hija de la mujer de 63 años

En tal sentido, Mayra Gonzáles Perea indicó que su progenitora figura que ya recibió la dosis de refuerzo en noviembre pasado.

“Llamo al 107 para consultar cuándo le va a tocar su tercera dosis a mi madre y la persona que me atendió me indica que mi madre ya la recibió en noviembre 3, en el departamento de Ucayali”, sostuvo.

De acuerdo a la joven, su madre recibió su primera y segunda dosis en su vivienda a través de la estrategia Padomi de EsSalud.

Finalmente, RPP señaló que se comunicó con el Ministerio de Salud, quienes detallaron que “están indagando” lo sucedido en el caso de María Perea a fin de darle una solución y pueda acceder a su tercera dosis contra el COVID-19.