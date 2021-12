¿Trabajas en el sector educación? Conoce las becas que ofrece EE. UU. para docentes y administrativos

Académicos, docentes y personal administrativo de instituciones de educación superior y organizaciones enfocadas en la investigación y que buscan potenciar su perfil profesional podrán postular a las becas del programa Study of the US Institutes (SUSI) que ofrece Estados Unidos, según el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Esta beca consiste en una residencia académica de cuatro a cinco semanas en junio de 2022 y un viaje de estudios educativos de una a dos semanas a un estado de ese país. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer los planes de estudio de los participantes y que estos mejoren la enseñanza en sus instituciones a su regreso al Perú.

Sobre la convocatoria

Nivel de estudio: cursos

Modalidad: presencial (Estados Unidos)

Idioma: inglés

Límite de postulación: 14 de enero de 2022.

Beneficios del programa

Costo total de los gastos del viaje a los EE. UU.

Ser parte de paneles de discusión al lado de expertos

Interactuar y establecer redes con académicos estadounidenses y visitar instituciones cívicas

Participar en simposios y conferencias de investigación.

¿Cuáles son los requisitos?

Dominio del inglés a nivel avanzado

Tener entre 30 a 50 años de edad

Contar con un título de posgrado

Experiencia en instituciones de educación superior u organizaciones enfocadas en la investigación (organizaciones sin fines de lucro, grupos de expertos, etc.)

No tener experiencia previa en los EE. UU.

Las personas interesadas podrán postular a seis institutos de los Estados Unidos:

Cultura y valores estadounidenses : Universidad de Nueva York

Periodismo y medios: Universidad Estatal de Arizona

Libertad religiosa y pluralismo: Universidad de Seattle

Economía y empresa : Instituto de Capacitación y Desarrollo

Política exterior y educación: Universidad de Delaware

Desarrollo de la fuerza laboral: Universidad de Montana.

Si quieres aplicar a esta beca debes completar el formulario en https://bit.ly/3Dm0wio y enviarlo a través del correo: delsolarmf@state.gov hasta el viernes 14 de enero de 2022. En caso desees mayor información, escribe a la dirección electrónica mencionada anteriormente o visita la web www.pronabec.gob.pe/beca-eeuu-susi/.

Es preciso señalar que el Pronabec no forma parte de este proceso de selección, así como tampoco en la asignación de las becas SUSI. Para mantenerte informado sobre las becas ofrecidas por diversos países del mundo, ingresa a www.pronabec.gob.pe/becas-de-otros-paises.