Mujer denuncia que empresa telefónica vendió su línea y ciberdelincuentes le robaron 13.000 soles

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

Un grupo de ciberdelincuentes clonaron la tarjeta de una mujer y le vaciaron toda su cuenta de ahorros. Sandra Andrea Antón Chinga es la víctima de esta modalidad de robo que continúa en ascenso a pocos días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En conversación con La República, la ciudadana cuenta que estos hampones se apoderaron de su línea telefónica para sustraer los ahorros. Ella se percató de ello porque la línea de su celular, que pertenece a la empresa Movistar, empezó a fallar y se acercó al local pensando que tenía alguna deuda.

“Voy a Movistar para saber que estaba pasando y me dijeron que mi línea le pertenecía a otra persona. Pregunté por qué vendieron mi línea sin haberle dado de baja. Soy cliente desde hace más de ocho años. Yo pensaba que debía a la empresa, pero no debía nada. Y me clonaron la tarjeta”, dijo.

“Lo único que Movistar me dijo es que no tienen nada que ver con eso, que hay muchas personas que venden chips, pero yo volví a preguntar por qué le vendieron mi línea si yo la tenía años y tampoco he comprado un chip ni nada. Y se limpiaron las manos”, agregó.

Dos días después del cambio de línea, Sandra Antón, quien es madre soltera de una menor, fue ha hacerle compras a su hija en la quincena y se dio con la sorpresa que en su cuenta de ahorros no tenía ni un sol.

“Puse la denuncia en la Depincri y luego fui al banco Continental para ver qué solución me daban. Me dijeron que tenía que esperar un mes. Esperé y la respuesta del banco fue que no les correspondía. Así tenga o no seguro, ellos tienen que proteger mi dinero”, expresó.

Las transacciones se hicieron en varios con montos de entre 150 y 1.500 soles, hasta sumar el total de 13.000 soles. Las trasferencias fueron a las cuentas de los bancos BCP e Interbank que pertenecen a Diego Amador Zevallos Carhuaz y Abel Edgar Vargas Villegas, quienes tienen antecedentes policiales por delitos por robo y agresión física.

“No me siento respaldada por nadie. Quiero que Movistar y Banco Continental se hagan cargo de mi dinero porque no lo voy a perder. Y también pido a la Depincri que vea el caso, ellos tienen los nombres. Era un dinero para abrir un negocio. Exijo que se encuentren los culpables”, sentenció.