Jaén: piden ayuda económica para mujer que tiene un tumor en el ojo derecho

Máxima difusión. Soledad Rupay Nuñez vive un calvario desde el año 2013, fecha en la que sufrió un accidente de tránsito en la moto donde se trasladaba, en Pucará, Jaén. Producto de esto, terminó con varias lesiones en el cuerpo, entre ellas, una muy cerca al ojo izquierdo.

“Estaba yendo a mi casa con una amiga cuando la moto pierde el control y se voltea. Sentí un golpe y luego, cuando me levanté, sentí un dolor horrible en la cabeza”, contó la mujer a este diario.

Luego de un par de meses, las heridas sanaron y todo parecía que estaba bajo control; sin embargo, dos años después el ojo izquierdo volvió a presentar problemas: esta vez ya no estaba solo hinchado, sino que también se inflamó y el párpado empezó a caerse.

El dolor no se iba y ya se había convertido en algo de todos los días. Ante esto, Rupay Nuñez hizo varias actividades y, con apoyo de su esposo, viajó hasta Chiclayo para una intervención quirúrgica.

“Amanecía con legañas, el párpado izquierdo se me caía y ya no veía. El doctor me dijo que era producto del golpe que había sufrido en la cabeza, ya que este había matado los nervios del párpado. Me dijo que la única solución era operarme”, explicó la madre de familia.

Todo marchaba con tranquilidad; no obstante, una vez más, los dolores volvieron a quitarle la tranquilidad, y ahora era peor: su ojo derecho era el afectado .

El médico la revisó y le dijo que tenía un tumor, por lo que debía operarse, otra vez, de emergencia. Además, este también se estaba cayendo e inflamando. El diagnóstico se lo dieron en julio y desde ese entonces viaja a Chiclayo para sus chequeos y exámenes.

“El especialista me está inyectando en el ojo para ver cómo reacciona. Quiere saber si es maligno o benigno el tumor. Si es el segundo, me pueden operar; pero tiene que ser cuanto antes, porque si se me sigue cayendo puede tapar mi vista y ya se quedaría cerrado”, añadió la mujer.

Según lo que detalló, el levantamiento de párpado está 4.500 soles y quitar el tumor, 4.700 . Ella ha tratado de reunir el dinero; sin embargo, la hinchazón y las dolencias no le permiten trabajar ni realizar actividades. Además, su padre hace poco sufrió un derrame cerebral y ella está cuidándolo.

¿Cómo pueden apoyar?