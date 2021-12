COVID-19: vacunación continuará durante Navidad y Año Nuevo

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que durante Navidad y Año Nuevo los puntos de vacunación contra el coronavirus seguirán atendiendo.

“Tenemos brigadas dispuestas para vacunar todos los días, incluido Navidad. Hay personal que, a pesar de las fiestas, va a seguir vacunando, vamos a venir a los emporios comerciales, a todos lados para facilitar la vacunación. Lo que queremos es la disposición de la gente a vacunarse”, dijo a la prensa desde Villa El Salvador.

Asimismo, instó a los ciudadanos a mantener las medidas preventivas, para que las fiestas de fin de año no sean el detonante para la tercera ola de la COVID-19.

“Debemos cerrar filas para que esta variante ómicron no nos lastime. Protejámonos (para que) estas fiestas navideñas no sean el detonante para que la tercera ola arranque”, aseguró.

“El derecho a la salud y la protección de toda la ciudadanía está por delante de ir a una fiesta. Nos gustaría reunirnos, ir a bailes, pero esto no es posible (…). Hay que mantenerse en la burbuja familiar y no dejar de usar la doble mascarilla. No se trata de pensar cómo me divierto mañana, sino cómo cuido mi futuro. Por eso, la vacuna es esperanza, es tener futuro”.

Anuncian que toque de queda para Navidad y Año Nuevo será a partir de las 11.00 p. m.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que, tras la presencia de los 12 casos de la variante ómicron en el Perú, se adelantará el toque de queda para Navidad y Año Nuevo a las 11.00 p. m.

“Se va a establecer el toque de queda en el país a partir de las 11.00 p. m. No será a la 1.00 a. m. Esto será para Navidad y Año nuevo”, dijo a la prensa.