Coronavirus en Perú: Minsa ratifica la efectividad de las vacunas contra la COVID-19

Un nuevo linaje ronda el país y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una “variante de preocupación”. Este lunes, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, confirmó que, hasta la fecha, 12 personas han dado positivo a ómicron. Entre ellas, hay dos menores de edad y personas que en vísperas participaron en un matrimonio.

Al respecto, el representante del Ejecutivo intensificó las medidas restrictivas en la nación y, además, recordó que es fundamental que la población asista a los centros de inoculación a recibir la dosis de refuerzo, en especial la población mayor .

Asimismo, reafirmó que todas las dosis que están en el Perú son efectivas y protegen ante la COVID-19 que, a la fecha, se ha cobrado la vida de más de 200.000 ciudadanos de todas las edades.

“En este momento estamos usando Pfizer (para la dosis de refuerzo) y cuando lleguen los lotes de Moderna también la usaremos. Se han hecho estudios sobre anticuerpos neutralizantes, pero no sobre el conjunto de inmunidad que puede generar la vacuna Sinopharm. Por eso, no podemos decir que no actúa para nada . Esto tampoco está demostrado. Con las otras variantes hemos tenido una muy buena respuesta”, señaló la autoridad en RPP.

¿Quiénes han dado positivo a la nueva variante?

Hasta el momento, se sabe que una antropóloga y una trabajadora de salud fueron de las primeras en dar positivo a esta variante. Los hijos de la primera, de 9 y 5 años, también resultaron infectados con este linaje.

En tanto, se conoció que ocho personas que asistieron a un matrimonio en la capital también se contagiaron. Los casos han sido detectados en Miraflores, Surco, Chacarilla y La Molina.

Al respecto, el Ministerio de Salud no descartó aplicar una cuarta dosis de refuerzo en 2022 ante las nuevas variantes de la COVID-19 que están saliendo.

“Tenemos programado para el próximo año dos dosis de refuerzo. Estamos culminando una tercera y una posible cuarta dosis. Toda decisión técnica se basa en la situación epidemiológica mundial”, explicó Gabriela Jiménez, jefa de Inmunizaciones del Minsa, a RPP.