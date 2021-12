Anuncian que toque de queda para Navidad y Año Nuevo será a partir de las 11.00 p. m.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que, tras la presencia de los 12 casos de la variante ómicron en el Perú, se adelantará el toque de queda para Navidad y Año Nuevo a las 11.00 p. m.

“Se va a establecer el toque de queda en el país a partir de las 11.00 p. m., no va a ser a la 1.00 a. m. Esto va a ser para Navidad y Año nuevo”, dijo a la prensa.

En esa misma línea, el titular del Minsa anunció que habrá nuevas restricciones respecto al aforo en diversos establecimientos del país, y que ya no sería del 80%, sino de 60%. Asimismo indicó que tampoco se cerraran fronteras.

“No se cerrarán fronteras, pero se seguirán con las restricciones respectivas con algunos países cuando son ciudadanos que no residen en el Perú, como es el caso de Sudáfrica. No podrán ingresar, pero si son residentes en nuestro país sí, pero tendrán que tener no solo las dos vacunas, sino (también) pruebas moleculares con no más de 48 horas en anticipación”, indicó.

A inicios de mes, el ministro Cevallos había indicado que el toque de queda en Navidad y Año Nuevo sería desde la 1.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. en Lima y provincias con nivel de riesgo sanitario moderado.

Este 19 de diciembre, el titular de Salud, Hernando Cevallos, confirmó la presencia de cuatro casos de la variante ómicron en el Perú. Según el ministro, uno de ellos provino desde Sudáfrica, y los tres restantes, al parecer, se contagiaron aquí.

“Hay que decirle algo al país que sí es serio: se han detectado cuatro casos de la variante ómicron (…) Uno de ellos provino de un viajero que llegó desde Sudáfrica y los otros tres están aquí. Ya se han tomado las medidas del caso”, señaló a todos los medios de comunicación.

Síntomas de la variante ómicron

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variante ómicron genera síntomas leves, pero todavía se está estudiando. Además, Reino Unido confirmó la primera muerte por este linaje, el cual causa reinfecciones.

Según Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), los síntomas son dolor de cabeza, cefalea, malestar en la garganta tipo carraspera, dolores musculares y malestar general.