Minsa sobre vacunación contra la COVID-19 a menores de 11 años: “No genera riesgo”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que la vacuna para los niños de 5 a 11 años no genera riesgo. El titular del Minsa dijo que el lote de vacunas que llegarán en enero del próximo año albergará cerca de 6,7 millones de dosis del laboratorio Pfizer para inmunizar a alrededor de 3,7 millones de menores.

“Hay que decir una cosa, la vacuna en niños no genera riesgo. Ya hay experiencias internacionales, no solamente vamos a empezar a aplicarla acá, se ha aplicado en varios países de América Latina, se ha aplicado en Canadá, en Estados Unidos, en la mayoría de países de Europa, en España masivamente. El 22 de diciembre, empieza a aplicarse en Francia. Acá no hay márgenes de inseguridad, por eso lo cuidamos muchísimo”, dijo el funcionario a la prensa.

Cevallos comentó que si bien las complicaciones por COVID-19 en menores son de nivel “muy bajo”, hay otros casos que “se han agravado”. “Son excepcionales, pero existen. Los niños también contagian, por eso es importante la vacunación de todo el grupo familiar”, añadió.

Asimismo, el ministro que lidera la cartera de salud explicó a la población que los lotes de la vacuna de Pfizer serán distribuidos en territorio nacional para empezar con la vacunación masiva de estos grupos etarios en un máximo de 48-72 horas.

Hace unos días, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, indicó que la vacuna contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años tiene una efectividad que supera el 90%, protección comparable con la que reciben las personas de 12 a 25 años inmunizadas contra la misma enfermedad.