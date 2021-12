Surco: intervienen a más de 70 menores en fiesta COVID en ‘chicoteca’

Agentes del Serenazgo de la Municipalidad de Surco y efectivos de la comisaría Mateo Pumacahua, intervinieron una casa en donde se realizaba una fiesta COVID con más de 70 menores de edad. El hecho se registró en la avenida Jorge Chávez, ubicado en el asentamiento humano Santa Isabel de Villa.

Según la comuna, tras notar la presencia de las autoridades, algunos infractores huyeron por el techo del predio. Las autoridades comprobaron que al interior se vendían bebidas alcohólicas.

“Cuando nosotros llegamos, comenzaron a salir por el techo. Han roto las calaminas. Han salido disparados. Había gente entre 12 a 15 años. Ellos deberían estar descansando y no en una fiesta. Se les ha retenido el trago. Los parlantes los habían tirado a un cuarto en donde había refrigeradoras para enfriar las bebidas”, dijo José Yataco, supervisor de la Subgerencia de Fiscalización de Surco.

Los menores que se encontraban en esta ‘chicoteca’ habían apagado la llave general de la electricidad, para despistar a los agentes; sin embargo, el personal edil usó las linternas de sus celulares para ver dentro de la vivienda. Dentro de una de las salas había un juego de luces y parlantes. También se apreciaron refrigeradoras con vodka, cerveza y bolsas de hielo.

Por disposición policial, los asistentes fueron retirados poco a poco del lugar. Además, se detuvo a cuatro mayores que estaban en el grupo.

La casa no tenía licencia para funcionar como negocio. Asimismo, no se respetaba el distanciamiento social ni el uso de mascarillas. Al momento, de la intervención no había un propietario que se haga responsable de la falta.

Los fiscalizadores se quedaron con la Policía en el establecimiento para proceder a su clausura y multar con dos unidades impositivas tributarias (UIT) al propietario. Es decir, se les impuso una multa de 8.800 soles. Se desconoce si los asistentes a esta llamada ‘chicoteca’ estaban vacunados contra la COVID-19.