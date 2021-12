Hombre acusado de asaltar durante el tráfico de Javier Prado: “No he querido robar ni hacer daño”

Unos transeúntes captaron a unos presuntos delincuentes que asaltaban a plena luz del día durante el tráfico de la avenida Javier Prado, en Surco. Uno de los implicados salió a defenderse y explicar lo sucedido.

De acuerdo con 24 horas, José Cajamarca, uno de los acusados, brindó detalles del supuesto asalto al conductor de una lujosa camioneta. Él negó el hecho e indicó que el chofer había chocado con su vehículo, por lo que corrió para que lo atienda.

“Yo regresaba con mi familia de la playa y a la altura de Javier Prado me impacta el vehículo Audi dándose a la fuga. Logro visualizarlo (en Javier Prado) y bajo de mi vehículo (lo estaciona) para hablar, me paro delante de la camioneta y le pido que baje para que vea el daño que me había hecho ”, explicó Cajamarca.

Asimismo, el hombre indicó que el conductor de la camioneta no se detuvo en ningún momento; además, señaló que el otro implicado en el video es su amigo, quien trató de ayudarlo.

“Mi hijo estaba asustado y le pide a mi amigo que salga en ayuda (...) Yo en ningún momento he querido robar al conductor ni hacer daño a su vehículo ”, añadió.

Según el referido medio, Cajamarca no mostró ninguna fotografía de cómo quedó su vehículo tras el supuesto choque.