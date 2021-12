Christian Miranda: “Estamos duplicando las camas UCI ante una posible tercera ola”

A pocos días de las fiestas de fin de año, el gerente general de Essalud, Christian Miranda, advierte que se han reportado más casos Covid-19 esta semana y revela que la situación en algunas regiones, como Lambayeque, es preocupante por el aumento en la ocupación de camas UCI.

El riesgo se incrementa por las próximas celebraciones. ¿Cuáles son los preparativos que está tomando Essalud para enfrentar una tercera ola?

La primera ola nos agarró desprevenidos, en la segunda ola ya sabíamos la magnitud de lo que sucedía, y en esta tercera ola ya tenemos la experiencia. Nosotros hemos previsto y ya contamos con 67 plantas de oxígeno, 83 tanques criogénicos, 1.685 concentradores de oxígeno, casi 20 mil balones de oxígeno; entonces estamos prácticamente duplicando las camas UCI y camas de cuidados intermedios para los pacientes Covid-19, pero sin descuidar a los pacientes no covid. Lo preocupante es que nos encontramos con 570 casos nuevos en la última semana, estamos hablando de brotes, sobre todo en la región norte del país.

¿Cómo están enfrentando la alta demanda de camas UCI y de hospitalización en las regiones del norte?

En Lambayeque la ocupación de camas UCI pasó de 71% a 91% en 48 horas, eso nos obligó a preparar una respuesta; Lambayeque ya tiene una unidad nueva de 25 camas adicionales con cánulas de alto flujo, que va a ayudar a que se tenga una respuesta rápida. Igualmente en Piura, Tumbes, Áncash hay incremento de casos. Cuando tenemos más del 60% de pacientes ocupando camas UCI es ya alerta roja. Nosotros nos basamos en la normativa del Minsa y por ello esas regiones tienen una alerta máxima.

Además de Lambayeque, ¿qué se está haciendo con las otras regiones en alerta?

Piura, Tumbes, La Libertad, Áncash están por encima del 60% a 65% de ocupación, nosotros ya hemos incrementado la oferta de camas, la oferta de balones de oxígeno. Esta semana hemos ordenado la compra de 5 mil balones más para tener alternativas de movimiento rápido. Todo ello va a permitir movilizar recursos de un lado a otro cuando haya brotes.

¿Y cómo va el avance de vacunación de los asegurados?

Vacunados tenemos casi 3 millones 241 mil con la primera dosis, 2 millones 785 mil con la segunda dosis y tercera dosis 281 mil 732. Tenemos un sistema de vacunamóvil con 12 mil vacunados a la fecha y estamos yendo a vacunar a pacientes con comorbilidad o discapacidad o muy mayores.

Se habla de la unificación entre Essalud y Minsa. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿La institución está de acuerdo?

Somos conscientes de que trabajar en conjunto es ideal, pero la unificación es algo no viable porque Essalud se rige por un principio constitucional de autonomía, y no es constitucional el tema de una unificación sin modificar la Constitución. El ministro de Salud (Hernando Cevallos) ha sido claro, la intención es trabajar integradamente, coordinadamente, más no una unificación presupuestaria o mucho menos una absorción del Minsa o de algún otro sector.

¿Ya hay coordinaciones con el Minsa sobre el tema?

Lo primero que hemos trabajado en conjunto es el tema de la pandemia, hemos tenido una reunión técnica con el viceministro de Salud para trabajar el tema de información coordinada de estadística de covid día a día y la semana pasada tuvimos una mesa de trabajo para uniformizar la historia clínica electrónica, de manera que la experiencia que tiene Essalud desde el 2008 con su historia clínica electrónica se le dé al Minsa y podamos manejar información de cualquier paciente.

¿Van a instalar más hospitales en las regiones?

Estamos trabajando para inaugurar próximamente cuatro hospitales modulares que van a ser abiertos en Canta Callao, Jaén, Cutervo, Jauja. Esos hospitales nos van ayudar a aliviar la carga del déficit de centros hospitales. Tenemos un déficit de casi 32 mil millones de inversiones que no se han hecho en los últimos años. No solo por la pandemia, sino en la ultima década. Estamos trabajando para que en los próximos meses se pueda inaugurar 30 hospitales más tipo bicentenario y con ello contar con 6.000 camas más, eso va a ayudar a cerrar la brecha en el sector Salud.

¿Estos otros 30 hospitales en qué tiempo se harían?

En ocho meses. A nivel nacional tenemos programado en Piura, Puno, Pucallpa, La Libertad, Áncash, Tumbes, Loreto. Trabajamos con el sistema de hospital de crecimiento rápido, que son materiales aligerados y tienen una durabilidad de 20 a 25 años, estos hospitales van a ayudar a cerrar la brecha en sector Salud con 6.000 camas.

¿Cómo afronta la investigación que le abrió la Fiscalía por tráfico de órganos?

No hay ningún proceso, yo no fui en ningún momento juzgado, pertenecí a un grupo que fue investigado, pero fui retirado del proceso, nunca fui judicializado, no tengo ningún proceso ni ético, ni judicial, ni disciplinario, ni policial; es por eso que pude ser contratado como gerente.❖