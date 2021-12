Cusco: sujeto hiere con cuchillo a joven empresaria para robarle

Dina A. E. es una joven empresaria de 22 años que, la noche del último martes, pasó el peor momento de su vida al ser víctima de la inseguridad ciudadana. Ella sufrió un asalto a manos de un delincuente y fue herida de gravedad en el cuello mientras este intentaba robarle lo que tenía en la caja registradora de su pizzería ubicada en la céntrica avenida Recoleta, en la región Cusco.

Con veintidós puntos en el cuello y un corte en la mano, la mujer está actualmente recuperándose en una conocida clínica local. Contó que fue sorprendida por un joven entre los 17 a 19 años, quien ingresó a su establecimiento simulando ser un cliente y, aprovechando que no había público, la amenazó con un cuchillo.

“Entró al lugar donde preparaba la pizza, con el cuchillo me hizo un corte en el cuello, traté de protegerme, se llevó el dinero que tenía en la caja, mi celular, entre otras pertenencias. Por el susto, no me di cuenta que estaba herida (…) salí a pedir auxilio” narró la víctima.

Según la agraviada, las cámaras de seguridad de otros negocios podrían ayudar a identificar al malhechor, que vestía de negro y salió tranquilamente del local luego de cometer su fechoría.