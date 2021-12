Discrepancias en universidades públicas por contrarreforma

Tras el respaldo de las rectoras de San Marcos y La Cantuta a la propuesta legislativa que “restablece la autonomía” y pretende cambiar la conformación de la Sunedu, sus colegas de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp), entre ellas la Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas; la Amazónica de Madre de Dios; y la de Ingeniería (UNI), Mostrarostraron su discrepancia frente a esta iniciativa y aclararon que no ha sido consultada ni cuenta con el consenso de los agremiados.

Así lo manifiestan luego de que Jeri Ramón, quien además de ser rectora de San Marcos es presidenta de la Anupp, dijera que ella “defiende a las universidades públicas, su autonomía y no a la Sunedu, porque se ha convertido solo en sancionadora”. Incluso, su posición ha sido difundida a través de las redes sociales de dicha asociación.

En la Amazonía

El rector de la Universidad de Madre de Dios y vicepresidente de la red de casas de estudios amazónicas, Hernando Dueñas, subrayó que esa no es una postura institucional. Agregó que no está de acuerdo con el dictamen que da otra oportunidad a las no licenciadas, así como el que “restablece la autonomía”. No obstante, sí considera necesario hacer reajustes.

“Vamos a defender la reforma universitaria, pero no necesariamente a la Sunedu como tal, sino a las condiciones básicas de calidad y con base en la autonomía universitaria. El Congreso ha decidido sin consultar a las universidades”, dijo.

Su rechazo radica en el contenido del dictamen en cuestión, el cual establece cambiar la conformación del consejo directivo de la Sunedu para incorporar a dos representantes de universidades públicas y uno de las privadas convocados por las más antiguas del Perú.

Pues bien, en lo que no hay acuerdo es en que las que designen a los integrantes sean San Marcos y la Universidad Católica, debido a su antigüedad. “Debería ser a través de la Anupp”.

Otras posturas

El boicot a la reforma universitaria fue aprobado el viernes por la Comisión de Educación. Foto: Sunedu

El rector de la Toribio Rodríguez de Mendoza, Policarpio Chauca, también rechaza las iniciativas porque “lesionan el esfuerzo” del resto, sobre todo, al dar un salvataje. “Por dos años más van a engañar a los jóvenes”. Sin embargo, cree necesario “fortalecer” a la Sunedu.

“A partir de la Ley Universitaria, nos empoderamos en investigación. Se hizo la primera clonación bovina en Perú y abrió un laboratorio de diagnóstico molecular covid”, detalló.

Agregó que el debilitamiento de la autonomía no está relacionado a la Sunedu, sino a los ministerios de Educación y Economía al “pretender imponer un modelo de gestión en la universidad”. “Sunedu tiene como función supervisar el avance académico. La parte normativa la impone el Ejecutivo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Bajo el pretexto de la autonomía no pueden atacar a un organismo que vigila la calidad”. No obstante, sí cree necesario que la Anupp tenga representación en la superintendencia.

Al cierre de esta edición, 23 universidades de la Anupp norte y oriente, entre ellas las dos antes mencionadas, se pronunciaron en contra de dar una segunda oportunidad para el licenciamiento y piden que Sunedu preserve los aspectos electorales, académicos, respetando el marco legal. “Estas debilidades no significan debilitarla ni atentar contra la reforma”.

Por otro lado, Alfonso López Chau, de la UNI, precisó que aún no ha participado en una reunión de la asociación. “No queremos retornar a la ANR ni dar un paso atrás. Eso no significa que Sunedu no haya cometido errores, pero eso no lleva a posiciones mercantilistas”.

Plantean que el consejo directivo de Sunedu siga bajo los mecanismos de la Ley Universitaria, pero que el superintendente sea elegido por voto universal de docentes y alumnos.

La Universidad Agraria La Molina manifestó su respaldo a la ley que “restablece la autonomía”. “Autonomía no significa ausencia de control. La UNALM siempre estará comprometida con las condiciones básicas de calidad, garantizando la continuidad de la reforma universitaria”. Dijo rechazar el retorno de universidades no licenciadas.

Claves

En congreso. Miembros de la Comisión de Educación se reunieron ayer con representantes universitarios, entre ellos de las no licenciadas. Aún no se descarta que los dictámenes ingresen a la agenda del Pleno.

Empresa. Confiep pidió archivar las propuestas.

La palabra

Policarpio Chauca, rector UNTRM

“La autonomía debe darse, pero no tiene nada que ver con la Sunedu, sino con el Ejecutivo. Eso no pasa por anular a la superintendencia, sino corregir algunas decisiones del Minedu y del MEF, que se inmiscuyen en la gestión universitaria”.