Enel: conoce los distritos de Lima y Callao con cortes de luz programados este 17 y 18 de diciembre

Urb. El Ermitaño Jr. Pensamientos cuadras 1, 2, 3, mz T, V, X, Jr. Los Paltos cuadras 1, 2, 3, Calle Las Castañas cuadras 0, 1, 2, 3, 10, jr. Las Granadas cuadras 1, 2, 3, calle Violetas cuadras 1, 2, calle Los Gladiolos cuadras 1, 2, Jr. Sauces cuadra 1, 2, 3, Calle Los Lirios cuadra 1, Av. Los Jazmines cuadras 2, 3, 4, Mz N, U, Y, Jr. Rosas cuadra 1, jr. Los Laureles cuadras 1, 2, 3, Calle Madreselvas cuadra 1, Mz C, Jr. Los Pinos cuadras 1, 2, 3, 7, 8, 9, Calle Las Fresas cuadra 1, Calle Florilandia cuadra 1, Pasaje Las Junas cuadra 1, Calle Azaleas cuadra 1, Jr. Maracuaya cuadra 1 Mz. A, A1,B, B1, D, D1, E1,Calle Grau Mz. F, Pasaje 9 Mz. B1, E1, H1, Pasaje La Merced cuadra 1, Mz. C, C1, D1, F1, G1, H1, Jr. Santa Rosa Mz F1, Calle Los Arrayanes cuadra 1, Calle Adelfas cuadras 1, 4, Calle Camelias cuadra 1, Calle Los Arrayanes Mz. G, G2, Calle Los Girasoles cuadra 2, Calle Los Membrillos cuadras 1, 2, Calle Las Chirimoyas cuadra 1, Calle Las Mandarinas cuadra 1, Calle Las Lucumas cuadra 1, Calle Las Hortencias Mz. P, Calle Los Rosales cuadras 1, 2, Calle Los Pepinos cuadra 1, Calle Las Hortencias cuadra 1, Mz P2, U2, calle Los Alpistes cuadra 1, Pasaje Los Limones cuadra 1, Jr. Jorge Dimitrov cuadra 39, Ah. Cerro San Albino calle Las Magnolias cuadras 1, 2, Mz. A, A1, A2, A4, B, C, C1, D, E, F, G, J, K, 1K, 2K, H, I, L, M, N, Ñ, I2, 1, 1M, 3A, 3Z, 4, 4A, 5, 5A, O, Q, Q1, R, S, T, U, V, W, Y, X, Z, Calle Pacasmayo cuadra 1, Calle Leoncio Prado cuadra 1, Pasaje Ricardo Palma cuadra 39, Jr. Santa Rosa cuadra 39, Calle Santo Domingo cuadra 1, Pasaje Ayacucho cuadra 1, Av. San Albino cuadra 1, Calle Santo Domingo cuadra 1, Calle San Jose cuadra 1, Ah. San Juan de Dios Mz. A, A2, A3, A6, A9, B, B1, B2, B8, B9, C, C1, C2, C9, D, D1, D2, D9, E, E1, E2, E9, F, F1, G, G1, G2, H, H1, H2, H3, I, I1, I2, I8, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L1, L2, M, N1, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, R8, S, S1, T, T1, T8, U8, V, V1, V8, Y, Y1, X, X8, W, W8, Z, Z1, Z3, Pasaje Privado cuadra 2, Jr. Huaraz cuadra 2, Jr. Cajamarca cuadra 1, Jr. Jose Santos Chocano cuadra 1, 4, Calle El Sol cuadra 5, Jr. Lima cuadras 1, 3, Pasaje Bolognesi cuadra 1, Calle Ayacucho cuadra 1, Calle Apurimac cuadra 1, Calle Talara cuadra 1.