Bañan, visten y alimentan a joven que dormía en la calle, y ahora buscan a su familia

Arequipa. Durante cuatro meses, un muchacho caminaba sin rumbo por diversas arterias del distrito arequipeño de La Joya. Paulatinamente, su aspecto se deterioró. Tenía el cabello largo, su ropa estaba completamente sucia y desgastada. Y él no había recibido un baño por mucho tiempo, hasta que dos personas de buen corazón decidieron ayudarlo.

Fabián Ccacho Nina y René Lobón decidieron ayudar al muchacho que dijo llamarse Eddy, quien caminaba de forma recurrente por los alrededores de la feria sabatina de La Joya, zona por donde también dormía junto con otras personas sin hogar.

De acuerdo a Fabián Ccacho, quien se dedica al comercio, hace tres días decidió, finalmente, entablar conversación con el joven y notó que era una persona dócil, por lo que decidió tomar acciones. Para ello contó el respaldo de su amigo René Lobón, quien es peluquero y zapatero. Ambos se pusieron manos a la obra y su primera medida fue bañar al muchacho. Luego le pusieron ropa limpia, le cortaron el cabello, lo alimentaron, y buscaron un cuarto para darle vivienda.

Ahora, Eddy cuenta con lo necesario para vivir en mejores condiciones; sin embargo, Fabián Ccacho sostiene que es como un niño, por lo que necesita de cuidados. Durante sus conversaciones, el muchacho, que tendría aproximadamente 25 años de edad, les contó que es de Macusani, en la provincia puneña de Carabaya. Sin embargo, también les indicó que era de Tacna.

Eddy no ha sido revisado por ningún médico, por lo que sus cuidadores desconocen su diagnóstico. Ellos solo esperan el apoyo de las diversas autoridades para que Eddy pueda encontrar a su familia. No saben si cuenta con un documento de identidad o no.

Muy conmovido, Fabián Ccacho Nina señaló que han proveído ropa, un colchón y frazadas a Eddy. Solo espera que la Policía y otras entidades puedan ayudarlos a encontrar a su familia. También esperan que el jovencito sea atendido por un médico.

Para cualquier información y ayuda que permita encontrar a la familia de Eddy, llamar al 931295950.