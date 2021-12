Surco: inquilino desata balacera al ser desalojado por propietaria de vivienda

En Surco, la ciudadana María Villavicencio denunció la violencia que desató uno de sus inquilinos, a quien pidió que desaloje su vivienda junto con su pareja por sus constantes peleas. La propietaria del inmueble ubicado en la calle Los Huertos s eñaló que el sujeto llamado Andy Rivera Gonzáles tuvo una actitud agresiva y se negó a abandonar el lugar.

Imágenes registradas por testigos del hecho muestran al hombre disparando en medio de la calle mientras amenazaba a Villavicencio y a su familia.

“Desde el día que ellos llegaron venían peleándose casi todos los días. Los demás inquilinos se quejaban diciendo que por favor los saque. Lamentablemente, yo no los conocía cuando ellos alquilaron, y después me enteré de que tenían problemas, el prontuario de ese delincuente”, contó la afectada a Panamericana.

“De una manera muy sutil tenía que pedirles que se vayan. No podía exigirles porque yo tenía miedo también. Me armé de valor ese día que pasó esto para sacarlos a la fuerza (…). No podía dejar que vinieran, corriendo el riesgo de que a mi familia le pase algo”, agregó.

Ante las amenazas, la agraviada tuvo que cambiar las chapas de su hogar, además de enviar a sus sobrinos a casas de sus familiares porque teme represalias en su contra. Ella pide a la Policía Nacional del Perú garantías para su vida y la detención del sujeto.