Jesús María: serenos acatan paro y no cuidarán las calles tras falta de pagos del municipio

Con información de Jessica Merino / URPI-LR

Mientras se incrementa la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana, los serenos de Jesús María ya no resguardarán el distrito debido a que la comuna de la jurisdicción no les está pagando sueldos. La decisión de parar sus labores la toman tras no tener respuestas del municipio.

Ante esa situación, un grupo de serenos denunció que no reciben el pago de sus sueldo y no tienen respuesta sobre el incumplimiento.

“Tenían que pagarnos el 24 de noviembre, hasta ahorita no nos depositan. Somos muchas madres que trabajamos por necesidad, necesitamos el pago para nuestros hijos y pagar nuestras deudas. No tenemos ni para el pasaje. No tenemos el pago de noviembre y diciembre. Necesitamos que nos paguen”, indicó una trabajadora de seguridad de Jesús María a La República.

Asimismo, los trabajadores informaron que están bajo el régimen CAS. Otro empleador señaló que siempre cobran los 24 de cada mes, pero ha pasado cerca de un mes y no han recibido el sueldo.

“Nosotros también cumplimos un plan meta. Nosotros nos sacrificamos para cumplir ese plan meta y no nos pagan. Cuando se gana ese concurso, la Municipalidad gana un incentivo, pero a nosotros no nos dan ni un sol”, agregó.

PUEDES VER: Estudiantes salieron a marchar en rechazo al regreso de la ANR

Otro empleador denunció que cuando les realizan choques o se daña el vehículo en un operativo, ellos deben cubrir los gastos. “No nos pagan. Hay muchas áreas a las que no están pagando”, añadió.

En tanto, la Municipalidad de Jesús María informó que ya están realizando los pagos correspondientes.