Arequipa: sancionan a 12 choferes por no tener carnet de vacunación

Arequipa. Un total de 12 conductores del transporte urbano en la ciudad, fueron los primeros sancionados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por no portar su carnet de vacunación contra la Covid-19.

Vale recordar que la comuna provincial, ayer inició con las amonestaciones, pues en días previos realizó jornadas de sensibilización.

El subgerente de Transportes de la MPA Juan Carlos Callacondo, informó que los infraccionados fueron de rutas que cubrían el cono sur y norte. La multa es de 7% de la UIT o 308 soles. Según el funcionario, casi la mayoría de choferes ya tendría la pauta completa, pues ayer se intervinieron cerca de 900 unidades y solo 12 conductores incumplieron la norma nacional.

PUEDES VER: Ahorristas de Credicoop buscarán ayuda del Congreso