Trujillo: cerro Cabras fue declarada zona intangible

El cerro Cabras, el cual tiene una altura de 300 metros y se ubica en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo (región La Libertad), fue declarado área intangible . La propuesta fue aprobada por el pleno del concejo de la comuna trujillana.

Además de la intangibilidad, en este espacio se debe promover el desarrollo turístico de las laderas de la citada geografía. Al respecto, la munícipe Nancy Vásquez, quien elevó el pedido para que sea visto por su pares, indicó que esto también debe ser el inicio de los trabajos para limitar el tráfico de terrenos y las edificaciones ilegítimas .

“Estábamos buscando que se declare esta zona como intangible. El cerro Cabras es un mirador natural desde donde se puede observar la propia ciudad de Trujillo. Es un lugar perfecto para impulsar el turismo y contribuir a la reactivación económica del lugar ”, dijo la regidora natural del distrito de esperancino.

La ordenanza, aprobada unánimemente en sesión del 10 de diciembre, no solo restringe la construcción de casa, sino el otorgamiento de derechos para actividades mineras, asentamientos humanos, derechos de propiedad, etc . De igual modo, los funcionarios ediles no podrán “incurrir, promover o auspiciar invasiones en la zona, bajo apercibimiento de ser denunciados penalmente y sancionarlos administrativamente”.

Finalmente, el Segat y la Gerencia de Desarrollo Urbano deberán promover el proceso de arborización y conservación ambiental; mientras que el manejo sostenible con la sociedad civil y comunidad organizada estará a cargo de las gerencias de Desarrollo Económico Local y Desarrollo Social.