Surco: intervienen a sujetos que amenazaron con machetes a personal de Serenazgo

Serenazgo del distrito de Surco intervino a dos ciudadanos que minutos antes los habían amenazado con un machete. Uno de ellos se entregó; sin embargo, el otro se resistió y escapó del distrito por la Panamericana Sur.

Luego de varios minutos y una larga persecución, los uniformados capturaron al hombre que estaba a bordo de un triciclo. A modo de defensa, el detenido dijo que utilizaba el arma blanca para cortar cartón.

“El sujeto dijo que lo utilizaba para cortar el cartón, pero cualquiera recurre a un cuchillo artesanal, pero esto era un machete”, detalló Jhon Abarca, supervisor de la Municipalidad de Surco, a las cámaras de América Noticias.

Ambos sujetos de nacionalidad venezolana fueron intervenidos por su actitud sospechosa la noche del último martes. Ellos estaban haciendo un recorrido por la Urbanización Las Gardenias, en Surco.

Los dos detenidos fueron trasladados a la comandancia policial, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes. Asimismo, los uniformados averiguarán cuál es su situación en el país.

Intervienen a mujer que quiso llevarse a joven con síndrome de Down

Días previos, Serenazgo del distrito también intervino a una mujer que intentó llevarse a un joven de 19 años con síndrome de Down. La fémina, identificada como Tatiana María Reyes Tasaico, forcejeó con la nana del adolescente para cometer el ilícito accionar.

PUEDES VER: Minsa anuncia que vacunas para menores de 5 a 11 años llegan en la primera quincena de enero

“Yo lo sé todo. Como lo vi especial, parece que mucho lo maltratan. Yo soy Dios, a mí no me puedes difamar. Me ha difamado”, sostuvo la mujer ante las autoridades. Tras esto, la madre del agraviado se acercó a la comandancia policial y exigió que comiencen las indagaciones.