Jefe de la Sunedu: “Lamento mucho las palabras de la rectora de San Marcos”

En una entrevista a La República, el superintendente Oswaldo Zegarra lamentó las actuales palabras de la actual rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, acerca de la falta de autonomía de las universidades

En esa línea, el jefe de la Sunedu recalcó que la máxima autoridad de la Decana de América argumenta contra el Ministerio de Educación, mas no contra el órgano regulador.

“Yo lamento mucho las palabras de la rectora de San Marcos. Está justamente asumiendo la gestión de la universidad más importante de las públicas en el país, pero decir que no tienen autonomía, porque le echan la culpa a la Sunedu, es una aberración en los conceptos que ella tiene . No conoce, entonces, lo que significa la autonomía universitaria frente a la Sunedu. Cuando ella fundamenta su autonomía no es contra la superintendencia, sino contra el Minedu, que es el que aparentemente le quita la autonomía. Ella lo que quiere tener es autocracia ”, señaló.

Así también, Zegarra mencionó que siempre debe existir alguien que observe un correcto accionar por parte de las instituciones públicas y privadas. “En universidades públicas es el Estado el que debe controlar. En las privadas, tanto asociativas como societarias son los órganos de gobierno o los que las patrocinan”, sostuvo.

Previamente, Jerí Ramón precisó en entrevistas pasadas y ante el Congreso que “existen ciertas trabas para tener un presupuesto y que se han vuelto unidades ejecutoras del Ministerio de Educación”.

Además, el funcionario mencionó que “hay posibilidades” de que se esté prestando un juego de intereses detrás de las universidades, pero que no podría afirmarlo.

“Uno puede intuir que existen intereses, no lo puede afirmar porque debemos tener pruebas, pero indudablemente quienes están en esta lucha contra la reforma y la Sunedu son personas vinculadas a instituciones universitarias, como lo ha denunciado el periodismo y eso hace pensar que de repente existen intereses subalternos o de tipo económico u otra naturaleza”, agregó.

