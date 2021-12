Puno: no definen si se realizará fiesta de la Candelaria

Diversos sectores reconocieron que la festividad Virgen de la Candelaria, patrona de Puno, es una actividad económica y social importante, pero en su edición 2022, supondría un peligro para la salud en medio de la pandemia contra la COVID-19.

El Comando Covid se reunió para definir su desarrollo y no hay aún una determinación concreta. El Colegio Médico pide que no se lleve a cabo porque cabe la posibilidad que la variante ómicron se propague por la llegada de extranjeros. “Quienes estamos en los hospitales sabemos las consecuencias y definitivamente nuestra posición es que no se lleva a cabo la fiesta”, dijo Vidmar Mengoa, decano colegio médico.

Por su parte la asociación de bordadores representado por Edwin Nahuincha, consideró que la fiesta supone un conjunto de actividades y se hace mal solo pensar en la parada de veneración. Planteó que los festejos sean descentralizados o por lo menos que tenga lugar la presentación de elencos en espacios abiertos. Indicó que los bordadores, que son los que visten a los danzantes, fueron los más golpeados en torno a la fiesta. “Hay que ver con mayor amplitud la fiesta para que los festejos estén a la altura de la circunstancia, sin violar reglas sanitarias”.

El obispado de Puno lanzó la propuesta que solo se lleven a cabo los actos litúrgicos como la misa central el 01 de febrero y la procesión. El obispo Jorge Carrión, cree que la devoción es lo que más debería priorizarse en el actual contexto.