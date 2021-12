Cusco: Defensoría del Pueblo evidencia mala atención de gestantes Covid

Cusco. El monitoreo de la Defensoría del Pueblo en los establecimientos de salud de la región imperial detectó las condiciones precarias e inseguras en las que se atienden a las madres gestantes con Covid-19.

En el hospital regional, Antonio Lorena, incumplen con realizar el seguimiento clínico a las madres contagiadas que recién han dado a luz.

La Defensoría recordó que las normas vigentes exigen que los establecimientos de salud se implementen espacios diferenciados para las gestantes Covid y no Covid. En centros de salud como Paucartambo y Anta eso no se cumple. En Urcos y Belenpampa no cuentan con personal asignado para la atención específica de partos de gestantes con la enfermedad.

Otra carencia son las camas para atender los casos críticos. No se cuentan con Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en la mayoría de establecimientos. Solo se tiene en el regional y Lorena, pero están en los mismos ambientes de casos simples.