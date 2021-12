COVID-19: hospitales de Lambayeque se quedan sin camas UCI por incremento de contagios

El responsable del plan Pirca (Personas con Índice de alto Riesgo en Centros de Aglomeración) de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, José Fernández Mogollón, indicó que los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud de esta localidad tienen una mínima disponibilidad de camas UCI para pacientes COVID-19, debido al incremento de contagios.

En información brindada este miércoles 15 de diciembre a La República, el epidemiólogo detalló que el ingreso al área UCI COVID-19 de los nosocomios lambayecanos aumentó de forma preocupante durante estas semanas. En esa línea, de las 34 camas que tienen los establecimientos sanitarios para la atención de personas con cuadros críticos, casi todas están ocupadas.

“Lamentablemente, tenemos el mínimo de camas UCI disponibles para pacientes críticos de la COVID-19. Esto habla del incremento de contagios y la necesidad de oxígeno y ventiladores de parte de la población. En Lambayeque, entre los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, había una disponibilidad de 34 de estas camas”, manifestó Fernández Mogollón.

Con respecto a la situación de los nuevos pacientes en UCI, el especialista refirió que el 60% no está vacunado, ya sea porque no ha completado el esquema regular (dos dosis) o no tiene ninguna aplicación del biológico. La cantidad restante son adultos mayores con las dos dosis, pero que tienen alguna comorbilidad que los vuelve vulnerables ante las nuevas variantes del virus.

Responsable del plan Pirca en Lambayeque, José Fernández Mogollón. Foto: La República/URPI-LR.

En ese sentido, Fernández Mogollón reiteró que la vacuna no evita que la población se contagie de la enfermedad, por lo que los lambayecanos deben seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad que evitan la propagación del virus; mucho más en estas fiestas de fin de año, donde la gran mayoría de las personas saldrá a realizar compras o visitar a algún pariente.