Consejos de los especialistas para comer panetón sin descuidar la salud

Esta Navidad no veremos a dos marcas de panetones muy conocidas en la mesas familiares, Bell’s y Tottus. Ambas no podrán ser distribuidas en el mercado por exceder el límite de grasas trans. Si estas noticias te han causado preocupación y ahora tienes dudas sobre cómo escoger y disfrutar de un panetón sin descuidar tu salud, en la siguiente nota te daremos lo mejores tips. “ No se trata de no comer, sino de dividirlo en raciones ”, sostienen las nutricionistas consultadas.

El Ministerio de Salud (Minsa) se ha pronunciado sobre el tema. Según la entidad, el consumo de una tajada de panetón, sea cual fuese la marca y los octógonos, equivale a comerse cinco panes. Se exige, en tal caso, prudencia.

Tips para escoger un panetón

Saby Mauricion, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú, aconseja –en diálogo con La República– que se debe aspirar a comer una porción saludable de panetón. Para eso, primero, se debe evitar, a toda costa, la compra de los productos que tengan el octógono de las grasas trans . “No es negociable”, dice la nutricionista que hoy trabaja con la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

El siguiente paso que recomienda es la búsqueda de cuáles son las fuentes de esas grasas saturadas que se compran, porque “el organismo necesita una cierta cantidad, pero no excederse”. Es importante, entonces, revisar los ingredientes que están en el empaquetado.

¿Cómo consumir un panetón?

Muchos panetones, a pesar de la regulación existente, tienen ingredientes altos en grasas saturadas y en azúcares. Ahí, dice Mauricion, habría que idear una estrategia de raciones para su consumo. De no ser así, los nutrientes críticos (todos los que son advertidos en los octógonos: alto en sodio, grasas trans, etc) podrían propiciar enfermedades no transmisibles, como respalda la Organización Mundial de la Salud.

Mauricion trazó unos cálculos que tuvieron como base 2.000 calorías. El 10% de la comida ingerida debe contener azúcar; que son –como dice–, en promedio, 200 calorías. Al día, luego de dividir la última cifra (200) entre cuatro, arroja que cada uno debe consumir 50 gramos de azúcares cada 24 horas. El consumo del panetón, en tal caso, debe ser estratégico, pues, como dice la exdecana, “tampoco es que dejes de comer” .

En la misma línea está Paloma Rodríguez, también nutricionista que conversó con LR. La sugerencia de Rodríguez consiste hacerle al panetón dos cortes horizontales, de manera que hayan tres tajadas como columnas. Acto seguido, otros cuatro cortes diagonales, para que hayan 12 pedazos. De esta forma, dos doceavos de panetón (dos pedazos), pueden ser comidos en el desayuno con alguna infusión o chocolate caliente.

Ella dice que, si el 24 de diciembre se come por la noche pavo, ensaladas y arroces, ya no es necesario agregar a la mesa panetón. Porque, además de comer en un horario diferente al habitual (que produce una digestión más lenta), al siguiente día el consumidor se despertará fastidiado, con la barriga todavía llena.

Al ser consultada por los famosos recalentados, Rodríguez respondió que el panetón puede ser comido en la media tarde, pero siempre con el corte de los doceavos trozos de pan. Si, en cambio, la cena navideña será contundente, el almuerzo debe ser más ligero. Ella nombra platos como salpicón de atún o de pollo.

Necesidad de una educación al consumidor

Saby Mauricion, citada con anterioridad, trabaja en la iniciativa #ChecaTuCompra, de la que es partícipe la Presidencia del Consejo de Ministros, que preside Mirtha Vásquez, Indecopi y la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. La propuesta es una ayuda extra para que el consumidor sepa cuáles son los principales puntos que debe revisar en la etiqueta de un panetón antes de comprar.

Comparación entre las marcas de panetones que se ofrecen en el mercado peruano. Foto: Facebook de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.

Además, los pliegos disponen un análisis de 12 marcas que ofrecen sus panes en el mercado a partir de las kilocalorías (Kcal) por cada 100 gr, de menor a mayor riesgo. Hay también apartados que miden los productos por precio, rigurosidad en el registro sanitario, grasas saturadas y azúcares totales. Una iniciativa necesaria en tiempos de festividades.