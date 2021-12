Colegio Médico Piura: Hospitales deben denunciar promoción de discursos antivacunas por personal de salud

Tras el anuncio del Colegio Médico del Perú, donde se indicaba que se abrirá un proceso indagatorio contra los médicos y profesionales de la salud que promuevan campañas contra la vacunación COVID-19 en el país, el presidente de la entidad regional, Arnaldo Lachira, señaló que hasta el momento no se ha reportado ningún caso de personal de salud impulsando un discurso antivacuna de manera pública en Piura.

“No es que nosotros vamos a buscar los casos. El Colegio Médico recoge las situaciones específicas. Es obligación de los hospitales el informar de la existencia de personal que difunda este tipo de contenido ”, explicó. Asimismo, añadió que la postura de la institución que dirige siempre ha sido respaldar la vacunación. “Nosotros fuimos los primeros en pedir la dosis de refuerzo”, comentó.

Vacunación en Perú. Foto: John Reyes/ La República

Por otro lado, Lachira explicó que existe en la región personal de salud que no ha recibido las dosis contra la COVID-19. En esa línea, informó que inclusive se ha identificado el ingreso de un doctor a UCI, quien solo había recibido una dosis de la vacuna.