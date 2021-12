Carlos Valderrama: “Es importante que Colegio Médico esté atento con galenos antivacunas”

Ante la alerta de que el Colegio Médico del Perú iniciará proceso indagatorio contra profesionales de este sector que estén propiciando campañas antivacunas, en La Libertad, el presidente de la Federación Médica, Carlos Valderrama, señaló que su función es resguardar la salud pública y saludó que el Comité de Ética esté atento a dichos movimientos que podrían ser encabezados por galenos.

“ Aquí en La Libertad no se ha presentado estas situaciones de colegas que estén propiciando algo que va contra nuestro juramento profesional. Nosotros estamos a favor de la vacunación y de la salud de la población, si hay un médico que exprese su posición de antivacunación, como gremio saldremos al frente porque atenta contra la salud pública y nuestra función es velar por la misma. Por ello, e s importante que Colegio Médico esté atento con galenos antivacunas ”, indicó a La República.

El galeno detalló que son hombres de ciencia y se basan en acciones científicas. Además, señaló que los cuadros estadísticos están mostrando que la vacunación está favoreciendo las personas frente a la COVID-19.

“ El 95% de las personas que están llegando a las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales en esta época son personas no vacunadas o que solo tenían una dosis . Vemos que hay una responsabilidad en la población por vacunarse y eso está ayudando a que frene un poco esta tercera ola de la COVID-19″, expresó Valderrama.

“No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos y no exponer a la familia. Veamos en Europa se han dado rebrotes porque la población empezó a relajar medidas, eso no puede pasar en nuestro país y estas fiestas serán claves si todos ponemos de nuestra parte, en enero no tendríamos problemas con incremento de casos”, agregó.