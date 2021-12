Arequipa: UNSA en contra de segunda oportunidad a universidades no licenciadas

El rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, Hugo Rojas, se mostró en contra de que el Congreso de la República, a través de proyectos de ley, pretenda dar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La autoridad agustina indicó que esto significaría un retraso a la reforma universitaria y no sería justo para los docentes y autoridades de las universidades que lograron licenciarse.

“Todas las universidades hemos tenido el mismo tiempo para conseguir el licenciamiento. Esta reforma nos ha permitido avanzar a todas las universidades públicas y privadas. En el caso de la UNSA, se creó el Vicerrectotado de Investigación, que permitió incrementar exponencialmente a investigación básica y aplicada, convenios internacionales, entro otros”, indicó Rojas, en declaraciones a la prensa.

El rector agregó que, detrás de estas iniciativas por parte de algunos congresistas, estarían intereses económicos y políticos. “A estos congresistas pedimos que escuchen a los rectores de las universidades de provincias. Los congresistas han demostrado a través de la historia, y esto es un ejemplo, que se transforman en mercenarios. Hoy son mercenarios de los grupos de poder que quieren seguir luchando con la educación ”, acotó.

Rojas agregó que, según cifras, solo el 23% de estudiantes de universidades no licenciadas, no han podido hasta la fecha integrarse a otra casa de estudios. Cuestionó también que, en algunas convocatorias en las que universidades públicas ofrecieron plazas a estudiantes de instituciones no licenciadas, no lograron aprobar el examen.

“Esto habla de lo pésimo que era la educación que ofrecían estas universidades. Lo único que están buscando con esto es engañar a la gente. Dicen que se preocupan por los estudiantes de las universidades que cerraron, pero del total de alumnos que se vieron afectados, solo el 23% no se ha logrado reinsertar en otra universidad”, finalizó.