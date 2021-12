Arequipa: sancionan a conductores y cobradores que no presenten carnet de vacunación

A partir de este miércoles 15 de diciembre, los choferes y cobradores del transporte público que no presenten el carnet de vacunación completo contra la COVID-19 comenzaron a ser sancionados con una multa económica.

La Municipalidad de Arequipa inició la fiscalización y para ello efectuó un operativo en la avenida Mariscal Castilla del distrito de Miraflores. Los inspectores pararon a las unidades de transporte y comenzaron a solicitar el documento tanto a conductores como cobradores.

Al respecto, el subgerente de Transportes y Circulación Vial, Juan Carlos Callacondo, manifestó que esta fiscalización parte de los decretos supremos 175 y 179, dictados por el Gobierno central y la ordenanza municipal 1186-2021. Estas normas establecieron que tanto conductores, cobradores y los que brindan servicio de delivery solo podrán trabajar si acreditan la dosis completa de vacunación contra la COVID-19.

Callacondo indicó que, de cada 10 transportistas, ocho presentan el documento. Los que no lo hacen manifiestan que no pudieron descargar el carnet digital o que perdieron el físico, mientras que otros refieren que están en su derecho de no vacunarse.

La mayoría de choferes y cobradores presentan el documento. Foto: Zintia Fernández/La República

La sanción económica que se impone a los que incumplan con la presentación del documento asciende a 308 soles, que es equivalente al 7% de la UIT. Según el funcionario, a las empresas de transporte se les notificó con 10 días de anticipación acerca de estas medidas.

En el operativo efectuado en la avenida Mariscal Castilla, se colocaron dos actas de infracción al mismo número de transportistas.

La municipalidad tiene registrados a 2.300 conductores del Sistema Integrado de Transportes, entre 700 a 800 cobradores.