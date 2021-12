Trujillo: implican a funcionario de Qali Warma en presuntas irregularidades

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en La Libertad, aseguró en un comunicado que garantiza la transparencia de las compras del año 2022 para la atención alimentaria de los escolares en la región. Ello tras denuncias de supuesto favorecimiento a dos postores.

El ciudadano Alberto Reyes Moreno, quien quiso ser postor de Qali Warma en Huaraz, señaló que en noviembre de 2021 hubo un proceso de compras en Trujillo en el cual resultaron favorecidas las empresas Ondac y Doems, pese a que no tenían su licencia de funcionamiento como mandaba el manual de Qali Warma.

Alimentos de Qaly Warma son repartidos para alimentación escolar. Foto: Qaly Warma

“La licencia de funcionamiento tiene que mencionar que permite el almacenamiento, distribución y venta de alimentos de consumo humano. Eso exige Qali Warma a todos los postores y esas empresas no tenían ese giro, solo aparecía su licencia como almacén y refrigeración de productos, que pueden ser productos ferreteros, químicos y no de consumo humano”, aseveró Reyes.

PUEDES VER Trujillo: mypes exigen la compra de 4 millones de pares de calzado escolar

Añadió que esta situación debería haberla advertido el coordinador de Transferencia de Recursos del citado programa, Omar Medina Manco. “Él (Medina) estaba al tanto de esto y debió descalificar a estos postores por tal irregularidad, pero no lo hizo y ganaron. Después, tras las denuncias públicas, el área técnica de Qali Warma anuló el proceso al verificar las licencias”, indicó Reyes Moreno.

Por su parte, Medina Manco, rechazó cualquier implicancia en presuntas irregularidades. “Es falso. Yo no he podido ayudar a ningún postor porque no soy el área técnica especializada, veo el área de Contrataciones. Jamás he avalado licencias que no cumplan los requisitos, no tengo contacto con ningún postor ni proveedor”, comentó el funcionario. Añadió que como coordinador de Transferencias se encarga del trámite de pago y no de la contratación.