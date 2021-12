Trujillo: Chile piensa abrir consulado para fortalecer relaciones con el norte de Perú

Chile piensa fortalecer las relaciones con el norte del Perú y para ello proyecta abrir un consulado en Trujillo. Ello se anunció tras la reunión sostenida por el embajador chileno en nuestro país, Andrés Barbé González, y el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel.

Uno de los temas abordados fue el de establecer vuelos directos entre las capitales más importantes de la Macrorregión Nororiente e intercambiar experiencias exitosas de Chile y La Libertad. Justamente, Llempén recordó que antes de la pandemia se contaba con vuelos directos desde Trujillo a Santiago de Chile y vuelos de bajo costo a otras ciudades de nuestro país con la empresa chilena Sky.

Barbé y el gobernador Llempén abordaron tema de vuelos directos. Foto: GRLL

“Hay gente cercana en Sky. Vamos a ver la posibilidad de establecer vuelos a las ciudades de la Macrorregión Nororiente, con la que nos interesa fortalecer relaciones no solo comerciales. Hay muchos chilenos que no solo viajan al norte de Perú por negocios, sino también por turismo, Averiguaré y me comprometo a dar pronta respuesta”, manifestó el embajador.

Barbé afirmó que para fortalecer estas relaciones su visita serviría para ver un cónsul de profesión en La Libertad, pues Chile tiene consulados generales en Tacna y Lima, y proyectan abrir uno en Trujillo, Arequipa y Cusco.

“El consulado en Trujillo sería una antena comercial cuyo ámbito cubriría del norte de Lima a La Libertad y hasta Tumbes, permitiendo articular un trabajo conjunto. Hay que impulsar lo que hemos conversado. Pongámonos a trabajar juntos. Creo que será muy importante para Chile fortalecer las relaciones con el norte del Perú”, dijo el diplomático.