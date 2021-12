SMP: mototaxi choca con una motocicleta y el conductor de esta muere

Con información de Gianella Izquierdo / URPI-LR.

En horas de la mañana de este martes 14 de diciembre, ocurrió un accidente de tránsito en la avenida central con Canta Callao, en San Martín de Porres.

El conductor de un mototaxi impactó estrepitosamente con una moto lineal y dejó a un hombre gravemente herido. Este último falleció minutos después.

La víctima fue identificada como Rosendo Pari Condori (58), quien era trabajador de la Municipalidad de Los Olivos. Él se encontraba camino a su trabajo como todos los días, cuando fue impactado por un mototaxi color azul.

El hombre que se encontraba manejando el mototaxi fue reconocido como Roben Johan Guerra Moco (21), quien fue trasladado a la comisaría de Pro para realizarle la prueba de dosaje etílico.

“Yo no tengo la culpa, los dos nos encontrábamos en luz ámbar y fue cuando nos chocamos, pero no estaba a toda velocidad. Pido perdón a su familia, yo no lo quise hacer”, dijo el joven.

Según vecinos de la zona, el mototaxi se habría pasado la luz roja y habría chocado con la moto lineal. Hasta el lugar llegó personal de criminalística de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

Vecinos realizan plantón debido a la falta de seguridad ciudadana

Un grupo de vecinos de San Martín de Porres (SMP) realizó esta mañana un plantón en rechazo al incremento en la inseguridad ciudadana, con casos de delincuencia reportados prácticamente a diario.

Los manifestantes exigen más patrullaje y prevención, así como acciones concretas por parte del alcalde, Julio Chávez.

“Yo invoco al alcalde de San Martín de Porres y al presidente Castillo que se sienten a conversar sobre estrategias de seguridad”, sostuvo Ronald Villarreal, un vecino cansado de la inseguridad.