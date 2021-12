SJL: multas de hasta 8.800 soles a quienes comercialicen, almacenen o posean pirotécnicos

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Álex Gonzáles, señaló que su gestión impondrá multas a las personas que comercialicen, almacenen o posean pirotécnicos en el distrito durante las celebraciones de fin de año.

Además, resaltó que en el distrito hay “cero tolerancia a los pirotécnicos”. Por tal motivo, a los ciudadanos que omitan estas disposiciones se les asignará una multa que podría alcanzar los 8.800 soles, equivalente a 2 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

“No puede ser posible que en estas fiestas se utilicen estos elementos altamente explosivos y que también son altamente peligrosos. Necesitamos tener consciencia”, dijo el burgomaestre a RPP Noticias.

En ese sentido, el suboficial técnico de primera José Tapia, de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP), señaló que todos los pirotécnicos están prohibidos, a excepción de los llamados deflagrantes.

Además, resaltó que los únicos fuegos artificiales que están permitidos son los que se pueden adquirir en ferias; sin embargo, este año no se desarrollará ninguna.

“Los que van a ser adquiridos (fuegos artificiales) en ferias pirotécnicas, pero según tengo conocimiento este año no van a haber, entonces esto quiere decir que ningún pirotécnico esta permitido, porque al no haber las ferias, no hay lugar donde se pueda comprar este tipo de producto. Cualquiera que se expenda por la calle esta totalmente prohibido y se debe proceder a la detención de las personas que están expendiendo este tipo de productos”, resaltó.

Las autoridades de SJL realizarán operativos en los 136 mercados del distrito para evitar la comercialización de estos productos.