Los Olivos: reportan incendio en vivienda de material noble

Un incendio se reportó en horas de la mañana en la cuadra 8 del jirón Barcelona, en el distrito de Los Olivos. Según información de la página oficial del Cuerpo General Voluntario de Bomberos del Perú (CGVBP), el hecho se produjo a las 8.39 a. m.; sin embargo, los vecinos señalaron que el siniestro inició 20 minutos antes.

Se supo que el incendio que ocurrió en una estructura de material inflamable ubicada en el tercer piso del inmueble. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni heridos.

“Aún no llegan los bomberos, no hay agua y no hay forma de como los vecinos puedan apagarlo”, se escucha decir a uno de los lugareños en el video difundido por Canal N.

En ese sentido, el vecino también hizo un llamado a los agentes policiales para que apoye y eviten que el fuego se intensifique. Cabe resaltar que cerca de la casa afectada se ubica una loza deportiva y un colegio.

¿Qué hacer ante un incendio?

Primero se debe mantener la calma.

Luego, avisar a todas las personas que están en la vivienda o el lugar afectado.

Después, salir rápidamente (ayudando a los niños y ancianos a evacuar), pedir apoyo a los vecinos y a los bomberos voluntarios a través de la línea 116.

Finalmente, buscar refugio en un sitio seguro.

