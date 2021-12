Gustavo Álvarez, DT de Atlético Grau: “La estrategia del club será el protagonismo”

La mañana de este martes 14 de diciembre, los dirigentes del Atlético Grau presentaron, en la casa alba, al comando técnico que dirigirá al equipo durante el año 2022. Entre ellos estaban el director técnico Gustavo Álvarez y el preparador físico Marcelo Figueroa.

Durante la conferencia de prensa, el DT sostuvo que la estrategia del club iría por priorizar la ofensiva. “La estrategia del juego del club será el protagonismo. Manejar la pelota, atacar en forma constante y equilibrada para no quedar expuesto a la técnica del rival”, describió Álvarez.

Añadió que aún faltan cinco jugadores para completar el plantel , de los cuales tres serían extranjeros. Adicionó que las ligas de los países vecinos recién han terminado; por ello, aún no reciben respuestas definitivas de los jugadores.

Por otro lado, el director técnico explicó que desde la tarde del día del martes 14 iniciarían con el entrenamiento del plantel. “La preparación será durante cuatro semanas. Comienza esta misma tarde. La quinta semana ya es de competencia”, complementó. Además, manifestó que los entrenamientos se efectuarán en el colegio San Ignacio, ubicado en el distrito de Cura Mori de la provincia de Piura, y que los partidos amistosos iniciarán a partir de la tercera semana de entrenamiento.

El dato

En cuanto a la situación del estadio Miguel Grau, el presidente del equipo, Arturo Ríos, deslindó responsabilidades del lento avance en la ejecución de la obra. “Estamos acostumbrados a no ser locales nunca, tenemos que afrontar la situación conforme se da. No tiene nada que ver con el club el que no haya estadio. Eso no es competencia de nosotros”, declaró. Asimismo, indicó que vienen realizando trabajos en el estadio de Bernal para que sea aprobado por la Federación Peruana de Fútbol.