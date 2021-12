Cusco: vía férrea a Machupicchu bloqueada por paro agrario

Las vías de las provincias cusqueñas de Anta, Calca y Urubamba amanecieron bloqueadas ayer debido al paro agrario convocado por la Junta de Usuarios de Agua del Cusco. En el distrito de Ollantaytambo, los huelguistas interrumpieron la línea férrea hacia Machupicchu en los sectores de Chilca y el kilómetro 82 de Piscacucho.

Decenas de visitantes con deseo de llegar a la maravilla mundial, se quedaron varados en la estación de Ollantaytambo. Por su seguridad, las empresas ferroviarias PeruRail e Inca Rail suspendieron sus operaciones. La prefecta de Ollantaytambo, Rubi Cahuana, informó que no se registraron daños materiales o incidentes de otra índole.

En la plaza del distrito, cientos de agricultores se movilizaron. Otro grupo bloqueó también la vía hacia Quillabamba, capital de la provincia de La Convención.

PUEDES VER: Empresarios piden priorizar el diálogo para evitar paralización de Las Bambas

Demandas

Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios, sostuvo que la protesta obedece al incremento “desmedido” de los abonos y fertilizantes. “Antes pagábamos por ello 85 soles, ahora llegó a costar 270 soles, eso sin contar que las semillas también subieron, todo está caro. ¿De dónde sacamos ese dinero? Se imagina cuántas arrobas de papa debemos vender para costear su producción”, enfatizó. La arroba de papa se vende entre 17 y 20 soles en los mercados de la ciudad.

Pino cuestionó severamente la segunda reforma agraria lanzada hace dos meses desde el parque arqueológico de Sacsayhuamán. “Es un fraude. Nos dijeron que ayudarían con préstamos, maquinarias, insumos a los pequeños agricultores. Eso hasta ahora no ocurre”, aseveró.

Sobre el bono para agricultores, el dirigente señaló que solo favorece a quienes producen más de dos hectáreas. “Los pequeños que trabajamos en topos, no nos consideran. En Cusco se trabaja por topos, no hectáreas”, agregó. Pino encabezó la movilización en la ciudad imperial.

La medida no fue total en la región debido a que la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco (Fartac) y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC) no se unieron. Incluso, desconocieron la dirigencia de Marco Pino e invocaron a los agricultores no acatar el paro.

Acuerdo con PCM los haría desistir de paro

El prefecto regional del Cusco, Julio César Hancco, sostuvo que se iniciaron las tratativas con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para una mesa de diálogo. “Si se confirma mañana la fecha, comunicaremos a los agricultores para que desistan del paro”, comentó.

El paro está programado hasta hoy. Hasta el cierre de nuestra edición, la vía férrea permanecía bloqueada. “Si tenemos acercamiento del gobierno pararemos. Nos dieron una esperanza, que la premier vendrá a Cusco el 21 de diciembre, ojalá nos confirmen”, dijo por su parte el dirigente Marco Pino.