Congreso: comisión no reconsideró votación que aprobó salvataje a universidades no licenciadas

No prosperó el pedido que la congresista no agrupada Flor Pablo presentó ante la Comisión de Educación del Parlamento para que se reconsidere la votación que aprobó el predictámen para dar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas.

Tal como lo detalló La República, el último viernes, en medio de una cuestionable y confusa votación, por mayoría, el grupo de trabajo que preside el legislador Esdras Medina, de Renovación Popular, aprobó la mencionada propuesta que ahora estará en manos del Pleno del Parlamento.

Aquella deliberación concluyó con nueve votos a favor, ocho en contra y una abstención. Sin embargo, el representante de Renovación Popular se negó a considerar el voto de la fujimorista María Cordero, ya que ella lo emitió de manera escrita a través del chat de la videollamada y no de forma oral.

Por ese hecho, y por el desorden que se registró en ese momento, Pablo Medina presentó un oficio esa misma tarde, incluso cuando aún no concluida la referida sesión, a fin de que se evaluara una vez más el caso.

Este martes, la Comisión de Educación sesionó de manera ordinaria. Durante la lectura de informes, su titular expresó que el pedido de reconsideración no procedía, debido a que el artículo 58 del Reglamento del Congreso establece que “no se puede presentar reconsideraciones después de aprobada el acta o de la dispensa de dicha aprobación”.

Sobre esto último, Pablo Medina respondió que durante la sesión en la que se aprobó dicho predictámen, ella expresó de manera oral la reconsideración “de manera oral”, ya que no podía presentar el documento en físico en medio de la reunión.

Sin embargo, a pesar de que señaló que tenía el video que muestra cómo adelantó que solicitaría la reconsideración, Esdras Medina cerró filas y le dijo que ya no era posible tras darle lectura por segunda vez al mencionado artículo.

Ante la insistencia de la exministra de Educación, parlamentarios como Álex Paredes, de Perú Libre, intentaron pasar al siguiente tema en agenda y solicitar el cumplimiento del Reglamento.

Durante la reciente sesión también se mencionó el pedido de cambio de voto que presentó Luis Picón, de Alianza Para el Progreso, quien votó a favor del predictámen que plantea la recomposición del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esdras Medina también le respondió que el acta estaba cerrado.